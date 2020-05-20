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Лихач из Великого Новгорода объяснил, почему раздавил утят

12:48
  • среда
  • 20 мая 2020

Он понесет наказание

Водитель Toyota Land Cruiser Prado, объяснил, почему наехал на утиный выводок на одной из улиц Великого Новгорода.

Мужчина признал свою вину и готов понести наказание. Он рассказал, что отвлекся на телефон и не заметил маму с утятами, переходящих проезжую часть. Позже, когда ему сообщили о произошедшем, он вернулся на место ДТП, сообщает портал life.ru.

По предварительным данным, под колесами внедорожника погибли четверо утят. За каждого погибшего птенца водителю придется уплатить 600 рублей, а также штраф за оставление места ДТП.

Ранее в Сети появилось видео, снятое с регистратора встречного автомобиля, где Toyota Land Cruiser на высокой скорости проезжает по утиному выводку.

Инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД Великого Новгорода оформили произошедшее как ДТП. Начата проверка. Зоозащитники настаивают на возбуждении уголовного дела.

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