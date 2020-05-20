Мишустин заявил о прохождении пика нагрузки на медицину

Количество выздоровевших впервые превысило число заболевших

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Такое мнение высказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он предположил, что Россия проходит пик нагрузки на систему здравоохранения.

20 мая прирост численности заболевших впервые составил 3%. В последние три дня отмечается наименьший прирост новых случаев.

"Также сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших. Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первой столкнулась с новой инфекцией", - отметил Мишустин.

Он отметил, что сейчас в России создано больше 164 тысяч коек, в том числе почти 25 тысяч - в интенсивной терапии и реанимации. При этом задействовано лишь 100 тысяч обычных и менее трех тысяч реанимационных коек.

Глава кабмина рассказал, что уже 14 регионов страны начали ослаблять введенные ранее ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Всего необходимых показателей достигли уже 17 субъектов.

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