Собянин напомнил об опасности заразиться COVID-19

Москва находится на высокой стадии заболеваемости коронавирусом

Число выявленных больных коронавирусом вышло в Москве на показатель месячной давности. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас действительно количество вновь выявленных коронавирусных больных, количество пневмоний, которые мы не только по тестам делаем, но и через КТ-снимки, и количество поступающих в наши больницы вышло на уровень месячной давности", - сказал Собянин.

Он пояснил, что показатель на 20 мая примерно такой же, как в 20 числах апреля. "Это уже закрепившийся тренд", - заключил мэр. При этом не надо забывать, что столица пока находится на высокой стадии заболеваемости коронавирусом, напомнил мэр.

Собянин также рассказал, что заболевшие коронавирусом в Москве находятся в реанимации две-три недели. "Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе и в реанимации, две-три недели", - сказал Собянин. По словам мэра, этот накапливающийся объем тяжелобольных, с одной стороны, создает большую нагрузку на систему здравоохранения, с другой - генерирует высокую смертность.

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