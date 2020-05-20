Прооперированная Рынска пожаловалась на одиночество в больнице

Ей не хватает покойного супруга

45-летнюю журналистку Божену Рынску, которая в марте стала мамой, прооперировали из-за осложнений, возникших после ЭКО.

Дочь Божены Рынски и покойного медиаменеджера Игоря Малашенко выносила суррогатная мать. Девочку назвали Евгенией. Задолго до рождения малышки Рынска прошла процедуру экстропорального оплодотворения.

Как пишет портал dni.ru, подобные медицинские манипуляции плохо отразились на здоровье журналистки. Она попала в больницу.

"Мы долгое ЭКО друг друга. Эхо битвы за дитя нагнало. А рядом нет мужа. Нет Игоря. Так бы он сидел рядом с компьютером, и я с компьютером, тюкали бы, переглядываясь <…> Самое ужасное одиночество, когда в больнице с тобой нет любимого человека", - призналась Рынска.

Божена Рынска и Игорь Малашенко жили вместе с 2011 года. Малашенко умер в феврале прошлого года. У него остались сын и дочь от первого брака.

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