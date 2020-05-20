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Путин предупредил о рисках снижения доходов в АПК из-за COVID-19

14:41
  • среда
  • 20 мая 2020

Отрасль необходимо поддержать, заявил президент

Задачи, стоящие перед агропромышленным комплексом, сегодня в центре внимания Владимира Путина. Глава государства в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в отрасли.

По словам президента, за последние годы АПК развивается опережающими темпами и укрепляет свои позиции как современная перспективная сфера. Из-за коронавируса есть риски снижения доходов в отрасли, однако, подчеркнул Владимир Путин, важно поддерживать аграриев, чтобы у них были ресурсы на закупку топлива и сырья.

"Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания. Последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить работников отечественного сельского хозяйства, агропромышленных предприятий за напряженный труд, за результаты, которые значимы для всей страны. Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась и российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК", - сказал Путин.

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