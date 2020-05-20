ТВЦ продолжает собирать средства на лечение 9-месячного Арсения

Из необходимых пяти миллионов рублей осталось собрать еще почти полтора

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжает собирать средства на лечение 9-месячного Арсения Ларюшкина. Его историю мы рассказывали накануне. Для семьи сумма неподъёмная - 5 миллионов рублей, из них осталось собрать еще почти полтора миллиона.

Сумма сбора - 5 114 604 рубля.

Собрано средств - 3 621 187 рублей.

Осталось собрать - 1 493 417 рублей.

За прошедший день на счет фонда поступило более трех с половиной миллионов рублей. "ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся, и подарил ребенку шанс на жизнь. Арсению всего 9 месяцев - он может не только лишиться зрения, но и погибнуть. У мальчика бинокулярная форма ретинобластомы. Рак сетчатки, который поразил оба глаза. Это тот случай, когда дорога каждая минута, и специализированная помощь нужна как можно скорее.

Мы продолжаем помогать Арсению все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

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