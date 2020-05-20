Воспитательница детсада задушила сына и покончила с собой

Тела жены и ребенка обнаружил глава семейства

В Татарстане расследуют уголовное дело по факту убийства восьмилетнего мальчика и самоубийства его матери.

Трагедия произошла 19 мая в одной из квартир города Альметьевск. Тела погибших обнаружил пришедший домой отец мальчика, сообщили в СКР по региону. Следователи уточнили, что дверь была заперта изнутри.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стала асфиксия. Женщина ушла из жизни добровольно, пишет "Газета.Ru". На столе она оставила предсмертную записку, ее содержание не раскрывается. Местные СМИ утверждают, что женщина работала воспитателем детского сада.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Прокуратура Татарстана проверит работу соцслужб.

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