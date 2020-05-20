"Аукнется всем": в Москве заговорили об открытии клиник для планового приема

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, это "критичная вещь"

В Москве в ближайшее время могут открыть плановый прием в поликлиниках. Это "критичная вещь", заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.

В четверг мэр обсудит этот вопрос с главными врачами больниц и министром здравоохранения. Собянин уверен, что в столице необходимо постепенно "раскрывать" систему здравоохранения для приема плановых больных.

"Мы уже практически два месяца откладываем плановую госпитализацию, это рано или поздно все равно аукнется всем, в первую очередь, конечно, гражданам", - отметил Собянин. ТВЦ.RU публикует видео с заседания.

По словам мэра, плановый прием возможно разрешить, так как количество коек, занятых под пациентов с коронавирусом, сокращается практически в ежедневном режиме.

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