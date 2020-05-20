Собянин рассказал о создании крупного ТПУ на базе платформы "Каланчевская"

Участок Каланчёвская - Курская железной дороги будет реконструирован

В столице идёт активная модернизация железнодорожной инфраструктуры. В частности, реализация масштабного проекта по реконструкции участка Каланчёвская - Курская. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

На отрезке планируют строительство ещё двух главных путей, а также ремонт существующих. Это позволит в 2 с половиной раза увеличить пропускную способность участка, по которому ходят поезда МЦД-2. В перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4. Он свяжет Киевское и Горьковское направления МЖД.

Кроме того, на базе станции "Москва-Каланчевская" будет построен крупный транспортно-пересадочный узел, сообщил Собянин.

"Сконцентрировали все ресурсы, возможности организационные, проектные, финансовые для того, чтобы ускорить расширение этой горловины между "Каланчевской" и Курским вокзалом. Это позволит в два раза увеличить интенсивность работы МЦД-2 и запустить МЦД-4. Ну, и здесь на "Каланчевской" - создать первоклассный транспортно-пересадочный узел, чтобы люди могли с этого направления пересаживаться с одного диаметра на другой и комфортно идти до площади трех вокзалов", - сказал Собянин.

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