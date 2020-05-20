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Наталья Сергунина рассказала об онлайн-конкурсе семейного творчества

13:56
  • среда
  • 20 мая 2020

Заявки принимаются до 21 июня

Московские семьи могут подать заявку на участие в онлайн-конкурсе "Городская мастерская семейного творчества" до 21 июня.

Творческие проекты можно представить в одной или нескольких из девяти номинаций. Это может быть рисунок, фотография, поделка, танец, музыкальная композиция, постановка, видеоролик или литературное произведение.

"Будем рады, если участие в конкурсе примут как можно больше московских семей. Готовить проект могут все - родители, бабушки, дедушки, другие родственники. Главное условие - чтобы он создавался вместе с детьми. Оценивать работы будет жюри под руководством Александра Анатольевича Ширвиндта. А итоги объявят 8 июля, в День семьи", - сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Чтобы принять участие в конкурсе, семье необходимо выбрать лидера команды, определиться с проектом и зарегистрировать его с 20 мая по 21 июня. В заявке понадобится оформить паспорт проекта, указав название, номинацию, состав команды и то, какую часть работы выполнял каждый из участников, а также подготовить презентацию из пяти слайдов.

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