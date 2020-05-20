В Москве обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции можно онлайн

Для этого сделан отдельный сервис

В Москве появилась возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции онлайн. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Для удобства москвичей мы сделали отдельный дополнительный сервис на странице портала mos.ru для того, чтобы они могли быстро обжаловать те штрафы, с которыми они не согласны. В случае, если у них есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему", - сказал он.

Данчиков отметил, что для удобства сделано подробное описание того, какие действия граждане могут предпринять. В ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб. Кроме того, появится возможность обжалования удаленно по видеосвязи, если человек захочет лично присутствовать при рассмотрении обжалования.

По словам главы ведомства, у гражданина есть не менее 30 дней на подачу жалобы.

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