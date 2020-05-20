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Борис Джонсон перестал появляться на людях

14:09
  • среда
  • 20 мая 2020

Общественность гадает, куда он мог подеваться

В Великобритании потеряли премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Борис Джонсон впервые вышел в свет после лечения от COVID-19 (видео)

Глава кабмина уже шесть дней не появлялся на публике, а с 12 мая не проводил никаких пресс-конференций. Подданные Британского королевства беспокоятся, ведь только чуть более месяца назад Джонсона выписали из больницы после коронавируса.

Журналисты выдвинули другую версию: возможно, Джонсон старается проводить больше времени с семьей – 29 апреля премьер стал отцом в пятый раз. Тем не менее, это не повод "отлынивать" от работы, заметили в Twitter.

О том, что Джонсон подхватил коронавирус, стало известно 27 марта. Глава правительства самоизолировался на Даунинг-стрит и продолжил руководить работой своих подчиненных. 5 апреля по совету лечащего врача Джонсона отправили в больницу, поскольку симптомы коронавируса за 10 дней так и не ушли.

Спустя два дня состояние Джонсона резко ухудшилось. Премьер-министра поместили в отделение интенсивной терапии. 9 апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату, а 12 апреля выписали.

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