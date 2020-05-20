"Влиятельный, при деньгах": стало известно о новом возлюбленном Порошиной

Она подарила ему сына

46-летняя актриса Мария Порошина упорно держит в тайне имя мужчины, от которого она родила своего единственного сына. Журналисты и поклонники без конца строят теории на этот счет. Согласно новой версии, Порошина крутит роман с неким чиновником из Совета Федерации.

"Отец ребенка - российский чиновник, работает в Совете Федерации. Влиятельный, при деньгах. Мария встречается с ним уже несколько лет. Этот чиновник не хочет привлекать к себе внимание. Однако он не отказывается от ребенка, признает его", - рассказал kp.ru источник из окружения Марии Порошиной.

По его словам, актриса и чиновник не живут вместе, хотя ее таинственный возлюбленный развелся с женой. По слухам, он материально поддерживает звезду и заботится о ее безопасности. С этой целью он приставил к ней водителя, который выполняет роль телохранителя.

Ранее ходили слухи, что избранник актрисы проживает за границей и никак не связан с актерской профессией.

Напомним, Мария Порошина родила дочку от актера Гоши Куценко и еще трех дочерей от артиста Ильи Древнова. Со вторым мужем она рассталась в сентябре 2018 года, после чего у нее появился сын от неизвестного мужчины.

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