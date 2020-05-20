Зеленский потерпел фиаско во время переговоров с Путиным

Российский лидер не захотел разговаривать с коллегой на эту тему

Россия не хочет обсуждать с Украиной вопрос принадлежности Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту.

"Когда у меня была встреча в Нормандии с Ангелой Меркель, мы с ней поднимали этот вопрос. И с президентом Эммануэлем Макроном. И честно, я сказал это Путину. Я чувствую, что Россия, конечно, не хочет оговаривать этот вопрос", - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что пока полуостров не вернется в состав Украины, большинство стран ЕС, США и Канада не отменят антироссийские санкции, передает "Газета.Ru".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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