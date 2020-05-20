"Я ничего не боюсь": Зеленский сделал заявление об импичменте

Стране не нужны перевороты, сказал президент Украины

Украине не нужны новые перевороты, поэтому лучший способ выразить свое недовольство президентом – объявить ему импичмент. Об этом заявил Владимир Зеленский.

В среду глава государства провел пресс-конференцию, которая посвящена итогам его работы за год. Зеленский призвал граждан к цивилизованности. Он сообщил, что именно для этого был принят закон об импичменте.

"Переворотов на Украине не надо, если не нравится власть и то, что делаю я, моя политика - пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте. Чтобы мы были цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти проходила в мирном процессе, чтобы не гибли люди", - предостерег президент.

Сам он заявил, что уверен в своей работе на посту президента и ничего не боится.

"Я ничего не боюсь, потому что я ничего плохого не делаю. Я уверен в каждом своем шаге, даже иногда делая ошибки. Я просто не хочу, чтобы это были большие ошибки, которые стоят очень дорого каждому украинцу", - сказал Зеленский (цитата по РИА Новости).

Ранее президент Украины рассказал, как потерпел неудачу во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, когда заговорил про Крым.

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