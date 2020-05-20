"Ждут приключения и приговоры": Зеленский угрожает Порошенко

В отношении экс-президента расследуется уголовное дело о госизмене

На Украине прошла большая пресс-конференция Владимира Зеленского. Год назад он занял президентский пост. На встрече с журналистами речь шла о достижениях и о планах. Три часа глава государства, по сути, оправдывался за тянущийся военный конфликт в Донбассе, экономический спад и назначение на должности знакомых. При этом украинский лидер периодически переходил на русский язык. И, помимо прочего, пригрозил неприятностями своему предшественнику. В отношении Петра Порошенко уже возбудили уголовное дело о государственной измене.

Увлекательный рассказ про то, как один бывший президент за миллиард долларов продал собственную страну в угоду интересов другого государства. Депутат Верховной Рады Андрей Деркач делится доказательствами - записью нескольких телефонных разговоров. Человек с голосом, очень похожим на бывшего госсекретаря Джона Керри популярно объясняет, что генеральный прокурор Украины Виктор Шокин попал Белому дому в немилость. А, следовательно, должен быть уволен.

"Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность замены генерального прокурора Шокина. На мой взгляд, он заблокировал реформу очищения генеральной прокуратуры. К тому же, вице-президент очень обеспокоен данным вопросом".

Виктор Шокин в своё время очень активно интересовался делами сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена. Его в 2014 году заботливый отец посадил в кресло члена совета директоров украинской газовой компании "Бурисма". Шокин полагал, что Байден-младший замешан в коррупционных схемах. Запись от 16 февраля 2016 года. Предполагаемый Порошенко заискивающе делится с собеседником, очень похожим на Байдена, радостными новостями.

— Во-первых, я очень рад Вас слышать! Во-вторых, я очень ценю, что вы нашли время на этот разговор, даже находясь в Миннесоте.

— А я бы предпочёл сейчас быть рядом с вами, а не в Миннесоте.

— Ну а в-третьих, у меня есть для вас несколько новостей. Начну с хорошей.

— Давайте.

— Джо, у меня для вас очень хорошая новость! Вчера, а точнее уже позавчера, я встречался с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку.

Столь трепетное отношение к заокеанскому партнёру понятно. За несколько дней до увольнения Виктора Шокина, предполагаемый Джо Байден пообещал тогдашнему президенту Украины кредит в размере миллиарда долларов США. Неплохая приманка для того, чтобы умело дёргать за ниточки.

— Здравствуйте, господин президент. Это Джо Байден. Как у вас дела?

— Всё очень хорошо! Для меня каждый раз - большая радость слышать ваш голос.

— Очень хорошо. Нам нужно поддерживать с вами контакт. Я остаюсь открытым для вас! В случае если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я готов подписать публичные обязательства по одному миллиарду долларов.

— Очень сильная мотивация!

Новая кандидатура генерального прокурора - Юрий Луценко - с Белым домом согласована. Через Порошенко бывший вице-президент передаёт указания новому назначенному чиновнику. Главная задача: закопать как можно дальше дела, связанные с "Бурисмой". Пётр Алексеевич - или очень похожий на него человек - с гордостью заявляет, что ради Луценко правительству пришлось изменить закон буквально за день. Порошенко готов, кажется на всё, что предложит ему заокеанский партнер. Тарифы в стране спешно повышаются в два раза. План, обозначенный МВФ, выполнен.

— Я считаю, что мы демонстрируем отличный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100 процентные тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал повышения лишь на 75%!

— Я согласен!

Исходя из телефонных переговоров, понятно, что предполагаемый Порошенко советовался на счет перестановок в правительстве. Вот он слёзно просит отказать в финансировании одной из партий Верховной рады:

— Пожалуйста, не давайте никаких грантов партии "Самопомощи". Не давайте им денег! Потому что это не финансирование оппозиционной партии! Это финансирование абсолютно безответственного политического лидера, который делает плохие вещи для будущего моей страны - для Украины. Очень плохие вещи для её безопасности и стабильности!

В партии Порошенко "Европейская солидарность" опубликованную аудиозапись уже назвали, по традиции, российской провокацией. Сам Пётр Алексеевич пока от комментариев воздерживается. Эхо скандала услышали и в Соединённых Штатах. В предвыборном штабе Джо Байдена заявили, что записи серьёзно отредактированы. Тактика весьма понятная: делать вид, что всё хорошо и во всём виноваты абстрактные плохие парни, которые просто хотят подставить хорошего человека. А вот нынешний президент Украины пока сохраняет дипломатическую позицию. С обвинениями не выступает, но обещает, что прокуратора будет разбираться.

"Вы слышали о вчерашнем скандале. Они так управляли страной, что их ждёт немало приключений и немало приговоров. Не хотел бы об этом говорить, это компетенция правоохранительных органов. Это не последний звонок, который увидят украинцы. Будут расследовать. Это могут квалифицировать как госизмену, но это к правоохранителям", - заявил Владимир Зеленский.

Но впрочем, сегодня Зеленскому явно не до скандалов с Порошенко. Президент Украины в честь года с инаугурации даёт большую пресс-конференцию. Вопросы всё те же, как и до избрания на должность, обещания примерно такие же. В частности, в отношении войны в Донбассе.

"Будем держаться за Минск. С Минском связаны санкции против России. Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе ещё несколько месяцев, чтобы додавить и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках Минских договорённостей. Я не хотел бы переходить к плану Б и С", - говорит Зеленский.

По словам президента Украины, в Донбассе всё идёт хорошо. То, что населённые пункты по-прежнему обстреливают, вероятно, Зеленскому не интересно. Как и тот факт, что экономика страны терпит бедствие. Впрочем, Зеленский вместо того, чтобы решать проблемы, уже активно задумывается о своём будущем. Во всеуслышание заявил, что одного президентского срока на выполнение всех обещаний ему не хватит - нужно два! Тогда украинцы уж точно заживут как в сказке.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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