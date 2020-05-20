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Женатого Фадеева заподозрили в романе с 26-летней певицей

15:18
  • среда
  • 20 мая 2020

Девушка уже трижды была замужем

Продюсера Максима Фадеева стали замечать в обществе молодой певицы Евгении Майер.
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Как сообщает издание Peopletalk, 52-летний музыкальный менеджер познакомился с 26-летней артисткой на проекте "Песни", где был наставником молодой певицы.

Однако наблюдательные фанаты заметили, что их связывают не только рабочие отношения. Например, они проследили, что Фадеев и Майер проводили вместе отпуск на Бали по фотографиям в Instagram. Певица не раз выкладывала снимки с любимой игуаной продюсера – Марусей, а также из его дома. Не помог скрыть  знакомый интерьер даже размытый фон.  

Поклонники не исключают, что ради Жени Фадеев решился на экстремальное похудение. Кроме того, появилась информация, что Майер станет главной героиней его клипа к песне "Гугуша", пишет интернет-портал "Дни.ру". 

Фадеев был женат дважды. Первый брак с уроженкой Кургана Галиной просуществовал недолго.  Второй его супругой стала бывшая гримерша Наталья. В 1997 году у них родился сын Савва.

Евгения Майер в свои 26 лет успела трижды побывать замужем, у нее есть дочь от первого брака.

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