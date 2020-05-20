Российские дети отправятся в летние лагеря 1 июля

Дату могут сдвинуть на более ранний срок

Смены в детских летних лагерях в России стартуют с 1 июля. Минпросвещения разослало рекомендации региональным властям. Открыть этим летом планируется лагеря всех типов - как стационарные загородные, так и школьные лагеря с дневным пребыванием детей.

"Минпросвещения России рекомендует субъектам Российской Федерации начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Однако они могут принять решение и о более раннем старте, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и опираясь на мнение территориального органа Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минпросвещения, всего готовы к открытию более 33 тысяч организаций. Рекомендации по организации работы лагерей министерство готовит совместно с Роспотребнадзором.

Есть план и на случай, если детей отправить на отдых не получится из-за коронавируса. Минпросвещения прорабатывает возможность "онлайн-смен". К организации детского досуга привлекут организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта.

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