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Российские дети отправятся в летние лагеря 1 июля

15:38
  • среда
  • 20 мая 2020

Дату могут сдвинуть на более ранний срок

Смены в детских летних лагерях в России стартуют с 1 июля. Минпросвещения разослало рекомендации региональным властям. Открыть этим летом планируется лагеря всех типов - как стационарные загородные, так и школьные лагеря с дневным пребыванием детей.
Штаб: только 6% среди заболевших – дети

"Минпросвещения России рекомендует субъектам Российской Федерации начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля. Однако они могут принять решение и о более раннем старте, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и опираясь на мнение территориального органа Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным Минпросвещения, всего готовы к открытию более 33 тысяч организаций. Рекомендации по организации работы лагерей министерство готовит совместно с Роспотребнадзором.

Есть план и на случай, если детей отправить на отдых не получится из-за коронавируса.  Минпросвещения прорабатывает возможность "онлайн-смен". К организации детского досуга привлекут организации дополнительного образования, учреждения культуры и спорта.

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