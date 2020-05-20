В Роспотребнадзоре рассказали, сколько длится заболевание COVID-19

Тяжелая форма может затянуться на пять недель

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности протекания заболевания COVID-19. Так, в легкой форме болезнь длится порядка двух недель. В тяжелой форме может длиться и более пяти недель.

Кроме того, по данным ведомства, длительность протекания сильно зависит от сопутствующих хронических заболеваний, передает "Газета.Ru".

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч человек. Только за минувшие сутки было выявлено 8764 новых заболевших.

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