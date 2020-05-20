Певица Сиа тайно усыновила двух 18-летних парней

Артистка рассказала, что из-за возраста у них не было шансов попасть в приемную семью

Австралийская певица Сиа сделала неожиданное признание в интервью радиостанции SiriusXM. 44-летняя артистка стала мамой сразу для двух уже взрослых парней.

44-летняя Сиа рассказала журналистам, что в прошлом году она тайно усыновила двух 18-летних юношей, у которых были небольшие шансы попасть в приемную семью из-за возраста. Сейчас сыновьям певицы уже 19 лет.

В январе артистка уже говорила, что приняла в семью детдомовца, но информацией о том, что в действительности она взяла под опеку сразу двух совершеннолетних парней появилась только сейчас.

"Вообще-то в прошлом году я усыновила двоих сыновей. Им обоим тогда было по 18 лет, а сейчас уже по 19. Они были уже слишком взрослыми для системы опекунства. И да, я люблю их", - призналась автор хита Chandelier.

Сиа рассказала, что в условиях пандемии ее сыновья серьезно заняты образованием.

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