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Россия преодолела пик заболеваемости коронавирусом

15:56
  • среда
  • 20 мая 2020

Число выявленных зараженных будет снижаться

Россия вышла на плато заболеваемости COVID-19. Пик, скорее всего, преодолен. Оптимистичный прогноз выдал вирусолог,  доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 300 тысяч

"Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться", — заявил вирусолог в эфире НСН.

Альштейн пояснил, что главная цифра — это число выявленных зараженных. По данным вирусолога, с 1-2 мая эта цифра почти не менялась, а в последние дни число снижается.

В России выявлено более 308 тысяч случаев заражения коронавирусом. 2 972 человека скончались, более 85 тысяч пациентов выздоровели.

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