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Шойгу рассказал, откуда исходит наибольшая угроза для безопасности России

16:30
  • среда
  • 20 мая 2020

В Западном военном округе пройдут десятки мероприятий

Западное направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России. Об этом в среду заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

По его словам, в соответствии с планом намечено около 30 мероприятий в Западном военном округе в 2020 году. Их цель - совершенствование боевого состава войск, синхронизированных с поставкой современного вооружения.

"Сейчас основные усилия командования округа направлены на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии", - приводит слова Шойгу ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что из всех государств в мире лишь Россия обладает гиперзвуковым оружием. По словам президента, наша страна и дальше будет создавать ракетные системы, которые способны обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против неё.

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