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Зеленский открыл границы для всех соседей, кроме России

16:43
  • среда
  • 20 мая 2020

Пункты пропуска с Белоруссией тоже на замке

Более 60 пунктов пропуска на границе с Молдавией и Евросоюзом открывает Украина. Решение принято на заседании правительства Незалежной 20 мая. При этом границы с Россией и Белоруссией пока остаются закрытыми.
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"Кабмин открывает все международные пункты пропуска, кроме границы с Российской Федерацией и Белоруссией", - сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По его версии, ограничения в отношении Москвы и Минска объясняются "сложной эпидемиологической обстановкой" в соседних странах.

В качестве меры борьбы с распространением коронавируса Киев с одобрения президента Зеленского 7 апреля закрыл все пешеходные переходы на границе, работали лишь 19 из 230 международных пунктов пропуска транспорта. Теперь постановлением кабмина разрешена работа 66 пунктов пропуска на границе с Молдавией, Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, передает ТАСС.

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