Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана

Президент провел встречу с главой Татарстана

Владимир Путин в среду провел в формате видеоконференции встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент поддержал планы руководителя республики вновь баллотироваться на этот пост. Говорили и о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин высоко оценил работу руководства региона в этом направлении. И поинтересовался, как в условиях пандемии в Татарстане будет организован религиозный праздник - Ураза-Байрам.

Путин: Впереди праздники, большие, радостные, красивые, интересные. Но сейчас особая ситуация. Как вы планируете провести эти праздники?

Минниханов: Мы не планируем никаких мероприятий. Сегодня время, когда мы должны беречь каждого из нас, поэтому все эти праздники каждый будет праздновать дома.

Путин: Религиозные деятели поддерживает этот подход?

Минниханов: У нас этот разговор состоялся уже давно. Здесь никаких разночтений у нас нет.

Путин: Очень хорошо.

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