Собянин рассказал о ходе реконструкции участка Каланчевская – Курская МЖД

Как увеличится пропускная способность?

В Москве продолжается активная модернизация железнодорожной инфраструктуры. Сейчас масштабные работы проходят на участке Каланчёвская - Курская. Там планируют построить ещё два главных пути, а уже существующие реконструируют. Это позволит в 2 с половиной раза увеличить пропускную способность участка, по которому уже ходят поезда МЦД-2. А в перспективе к ним добавятся поезда МЦД-4. Сама станция "Каланчёвская" фактически будет построена заново. Ход работ в среду осмотрел Сергей Собянин.

Из метро на станцию МЦД или пригородную электричку сразу в трёх направлениях. И всё это в центре города. Стройка уже ведётся. Но пока главная точка слияния крупнейших транспортных артерий столицы – трёх вокзалов, метро "Комсомольской" и платформы МЦД "Каланчёвская" - выглядят весьма разрозненно. Между собой одним контуром соединены только подземка и железнодорожные хабы, передает "ТВ Центр". Однако в ближайшем будущем в этот транспортно-пересадочный узел вплетётся ещё два направления Московских диаметров – МЦД-2 и 4.

Для увеличения пропускной способности этого крупнейшего в Москве транспортного узла здесь - от станции Каланчевская и до Курского вокзала - появится ещё два дополнительных пути. Это самый сложный этап в развитие московских центральных диаметров. Почти 17 километров пути, два новых моста строятся в историческом центре города в окружении жилой застройку. Поэтому важнейшая задача - снизить дискомфорт для местных жителей от соседства с железной дорогой.

Добиваться тишины на протяжении всего участка планируют звукозащитными экранами, виброгасящими матами, бесшовным железнодорожным полотном и новыми окнами в расположенных рядом домах. Комплексное решение снизит уровень шума на 40%, что крайне важно, поскольку интервал между поездами сократится с нынешних 6 минут до 2,5 за счёт увеличения электричек до 350 пар в сутки.

"Сконцентрировались все ресурсы возможные организационные, проектные, финансовые для того, чтобы ускорить расширение этой горловины между "Каланчёвской" и Курским вокзалом. Позволит в два раза увеличить интенсивность работы МЦД-2 и запустить МЦД-4. Но и здесь на "Каланчёвке" создать первоклассный транспортно-пересадочный узел", - отметил Собянин.

Платформу "Каланчёвская" ждёт масштабное преобразование. Вестибюль с турникетами и кассами уберут под землю. Он же соединит между собой метро, вокзалы и станцию МЦД. Переходить по улице больше не придётся. Все направления будут в пешей доступности, и позволят пассажирам сэкономить на пересадке в два раза больше времени. Правда, чтобы вести строительство в столь непростых условиях, пассажирам иногда приходится терпеть некоторые неудобства в виде отмены поездов. Но эти временные меры позволяют значительно ускорить реконструкцию.

Новый транспортно-пересадочный узел станет полностью безбарьерной средой. Попасть из вестибюля на платформу можно будет на эскалаторе или на лифте. Появятся новые информационные стелы, светодиодное освещение и электронные табло. После реконструкции габариты станции позволят увеличить пропускную способность пассажиров минимум в два раза.

Через станцию "Каланчёвская" пройдёт и четвёртый московский диаметр. "Киевско-Горьковское" направление длиной 86 километров будет иметь 38 станций и соединит 23 района Москвы. На 18 платформах будет пересадка на метро и МЦК. Запуск четвёртого диаметра должен состояться до конца 2023 года.

Илья Данильцев, Дмитрий Иванов и Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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