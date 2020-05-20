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Москвичам пообещали майский снегопад

17:05
  • среда
  • 20 мая 2020

Выпадет половина месячной нормы осадков

Аномальное количество осадков обрушится на Москву 21 мая. Причем вид их будет не совсем обычным – жителям столицы обещают майский снегопад.
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Как сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в четверг в Московском регионе может выпасть до 23–28 мм осадков - это половина месячной нормы. Температура воздуха соответствует началу апреля: не выше 8-10 градусов днем.

По словам метеоролога, арктические вторжения такой мощности очень редки. Тишковец пояснил, что на уровне нижнего слоя облаков, как и у земли в утренние часы, температура будет чуть ниже нуля. Из-за этого на севере Москвы и области дождь местами может переходить в снег.

Теплая погода с температурой воздуха до +20…+25 градусов придет в Московский регион. Но немного позже – с наступлением календарного лета, передает РИА Новости.

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