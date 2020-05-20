Жителям Петербурга начали выплачивать пособия на маски и перчатки

Власти выделили 1,4 миллиарда рублей

Жители Санкт-Петербурга начали получать единовременные денежные выплаты на приобретение масок и перчаток. Пенсионеры, малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи получат по 800 рублей, сообщает городской комитет по социальной политике.

"Двадцатого мая СПб КГУ "Городской информационно-расчетный центр" начал осуществлять выплаты в размере 800 рублей в целях приобретения средств индивидуальной защиты. Поступление денежных средств на счета более 1,8 миллиона граждан ожидается до конца недели", - говорится в сообщении.

Постановление о предоставлении выплаты из городского бюджета ранее подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Всего поддержку от города смогут получить более 1,8 миллиона жителей. Средства на общую сумму 1,4 миллиарда рублей выделены из резервного фонда.

С 12 мая жители Петербурга обязаны носить маски и перчатки. Средства защиты от коронавируса они должны использовать в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

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