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Путин обсудил с Миннихановым особые условия празднования Ураза-Байрама

18:06
  • среда
  • 20 мая 2020

Президенту изложили точку зрения религиозных деятелей

Религиозные деятели в Татарстане полностью поддерживают подход президента России к празднованию Ураза-Байрама в условиях распространения коронавируса. Об этом рассказал Владимиру Путину глава республики Рустам Минниханов. Встреча проходила в видеоформате.
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Владимир Путин во время беседы вспомнил о существующей в Татарстане традиции: соседи-мусульмане ходят отмечать христианские праздники к православным соседям, а соседи-христиане отмечают мусульманские праздники вместе со своими друзьям, исповедующими ислам.

"Это очень хорошая традиция, замечательная, но сейчас особая ситуация. Вот вчера мы про это говорили достаточно подробно с руководством Дагестана. Как вы планируете провести эти праздники?" – спросил Путин Минниханова.

Глава Татарстана заверил российского лидера, что в регионе не планируется никаких мероприятий. Каждый житель республики – в том числе и сам Минниханов – будет отмечать праздник у себя дома. Он подчеркнул, что религиозные лидеры полностью поддерживают подход президента России к этой проблеме.

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