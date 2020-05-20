Три человека ранены в результате стрельбы у авторынка в Москве

В столице объявлен план "Перехват"

Стрельба у авторынка на Южнопортовой улице в московском районе Печатники. Неизвестные открыли огонь из травматического оружия, после чего скрылись на автомобиле.

В результате инцидента ранения получили три человека. Это братья Эмир и Руслан Гаджимурадовы и 40-летний Руслан Саидахмедов, сообщает "Московский комсомолец".

Сообщение подтвердили в ГУ МВД по Москве. Там уточнили, что в 17:04 в полицию поступила информация о том, что между гражданами произошел конфликт. Во время ссоры один из ее участников нанес троим оппонентам ранения из пистолета и скрылся. Один из пострадавших ранен в голову. Полиция объявила план "Перехват".

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