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Работающим на удаленке компенсируют траты на создание рабочего места

19:06
  • среда
  • 20 мая 2020

Госдума взялась за регламентацию дистанционной формы труда

Работодатель обязан компенсировать работающим дистанционно сотрудникам затраты на создание рабочего места. Такую норму предлагают прописать в Трудовом кодексе депутаты  фракции "Единая Россия". Законопроект, направленный на защиту прав дистанционных работников, разрабатывается в Госдуме.
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Как отметил замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, в офисе все необходимое для работы сотруднику предоставляется бесплатно. А работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату интернета, электроэнергии.

"Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы - как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с главой 49 ТК РФ", - цитирует Исаева пресс-служба фракции.

Парламентарии также предлагают уточнить в ТК, что заработная плата сотрудника, который выполняет те же трудовые функции, но удаленно, должна быть сохранена в полном объеме. Тот же законопроект предлагает урегулировать продолжительность рабочего дня для сотрудника на удаленке. Кроме того, работодателям предлагают использовать удаленный режим не только во время пандемии, но и после нормализации эпидемиологической обстановки.

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