Работающим на удаленке компенсируют траты на создание рабочего места

Госдума взялась за регламентацию дистанционной формы труда

Работодатель обязан компенсировать работающим дистанционно сотрудникам затраты на создание рабочего места. Такую норму предлагают прописать в Трудовом кодексе депутаты фракции "Единая Россия". Законопроект, направленный на защиту прав дистанционных работников, разрабатывается в Госдуме.

Как отметил замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, в офисе все необходимое для работы сотруднику предоставляется бесплатно. А работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату интернета, электроэнергии.

"Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы - как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с главой 49 ТК РФ", - цитирует Исаева пресс-служба фракции.

Парламентарии также предлагают уточнить в ТК, что заработная плата сотрудника, который выполняет те же трудовые функции, но удаленно, должна быть сохранена в полном объеме. Тот же законопроект предлагает урегулировать продолжительность рабочего дня для сотрудника на удаленке. Кроме того, работодателям предлагают использовать удаленный режим не только во время пандемии, но и после нормализации эпидемиологической обстановки.

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