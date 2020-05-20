Смягчение ограничений из-за коронавируса могут начать 17 регионов

Ситуация постепенно улучшается

В стране ведется разработка 47 вакцин от коронавируса. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в целом ситуация с COVID-19 стабилизируется, но не всех регионах. О том, что России удалось избежать взрывного распространения инфекции, шла речь на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер Михаил Мишустин заявил, что можно аккуратно снимать ограничения в некоторых субъектах. А мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возобновлении работы центров "Мои документы".

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве. С такого заявления премьер-министр Михаил Мишустин в среду начал заседание координационного совета по борьбе с инфекцией. Он отметил, что благодаря ограничительным мерам, самоотверженной работе врачей и массовому тестированию в стране удалось избежать взрывного развития эпидемии и самых негативных прогнозов, передает "ТВ Центр".

"За последние три дня отмечается наименьший прирост численности заболевших новой коронавирусной инфекцией. А сегодня он впервые ниже 3-х процентов. Также сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших. Это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения. Это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется особенно в Москве, которая первой столкнулась с новой инфекцией", - заявил Мишустин.

В связи с этим, сообщил премьер, в 17 регионах уже можно постепенно снимать ограничения - если при этом там будут строго соблюдать санитарные нормы. 14 субъектов уже начали это делать. Однако главное - не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие, подчеркнул Мишустин - местные власти должны контролировать ситуацию и при необходимости реагировать немедленно.

В Москве режим самоизоляции пока сохраняется. По словам Сергея Собянина, расслабляться еще очень рано. Динамика действительно положительная: сегодня в день выявляют столько же новых случаев, как месяц назад. Но тогда эти цифры как раз и заставили принять самые жесткие меры.

Поэтому пока в столице любые изменения будут вводить очень осторожно. Так, с понедельника возобновят работу МФЦ - такая необходимость уже назрела, поскольку не все услуги предоставляются в электронном виде. Откроют только те центры, где смогут соблюдать санитарные нормы. И пока предоставлять будут лишь самые необходимые услуги. Второй и очень важный шаг касается больниц.

"Пора планировать переход к раскрытию системы здравоохранения для приема плановых больных. Это критичная вещь, потому что мы уже 2 месяца откладываем плановую госпитализацию", - отметил Собянин.

В некоторых регионах, куда эпидемия пришла позже, количество заболевших еще растет. Главное, что показатель летальности от коронавируса в России - 0,95 процента - ниже, чем по всему миру. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета федерации. Она отметила, что Россия также является абсолютным лидером по объемам тестирования. Сегодня в стране работают более 650 лабораторий.

"В настоящее время в стране ведется разработка вакцин по 14 платформам, в общем количестве - 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат. Из федерального бюджета на разработку тест-систем и вакцины для государственных учреждений выделено 3,1 млрд рублей", - сказала Голикова.

Чтобы не допустить нового скачка заболеваемости, все предприятия, которые уже начали работать, обязаны строго соблюдать санитарные нормы. А вот школьники и студенты в этом учебном году уже не успеют приступить к очным занятиям. Экзаменов для девятиклассников не будет - оценки выставят по текущим результатам. Решение по ЕГЭ примут в ближайшее время.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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