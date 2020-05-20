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В Ленинградской области нашли фрагменты сбитого штурмовика Ил-2

22:47
  • среда
  • 20 мая 2020

Родственников летчика сейчас ищут

В Ленинградской области военнослужащие из поискового батальона Западного военного округа обнаружили фрагменты советского штурмовика Ил-2. Из архивных документов удалось установить, что экипаж в январе 43-го года бомбил немецкие эшелоны с оружием. Но с боевого задания не вернулся. Спустя 77 лет имена героев удалось установить. Сейчас поисковики ищут родственников командира экипажа – Владимира Ускова и стрелка-радиста Александра Белякова, чтобы с почестями захоронить их останки.

Металлоискатель буквально надрывается здесь на каждом квадратном метре, передает "ТВ Центр". О трагедии, которая произошла в глубине этого леса 77 лет назад, все эти годы было известно только по архивам.

Обломки машины обнаружили охотоведы. Основные части самолета - крылья, хвост, фюзеляж - растащили на металл еще в послевоенные годы. Но по мелким деталям, которые начала выталкивать земля, специалисты определили - здесь разбился самолет Ил-2, бронированный штурмовик, его еще называли "летающий танк".

После героического прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943-го советская армия продолжала теснить немецкие войска. 22 марта группа из четырех штурмовиков Ил-2 поднялась в воздух на выполнение боевой задачи: поддерживать пехоту Красной армии с воздуха и бомбить железную дорогу, по которой шли немецкие эшелоны с орудиями. Три из четырех самолетов были сбиты вражескими зенитками.

На поисковые работы вышла рота 90-го отдельного специального Поискового батальона западного военного округа. Главная цель была - среди запчастей, боеприпасов и обломков найти останки погибшего экипажа - это два человека. Пилот и стрелок-радист катапультироваться не успели.

Детали от парашютов, осколок бронированного стекла кабины толщиной 20 миллиметров, офицерская пряжка - все это станет музейными экспонатами. Но главная удача - в земле нашли Орден Красной звезды и серебряную медаль. По ее номеру - 82720 - удалось выяснить: награда принадлежит младшему лейтенанту Владимиру Ускову, командиру экипажа Ил-2, 943 штурмового авиационного полка. Он погиб за штурвалом самолета, с Красной звездой и Медалью за Отвагу на груди.

Офицеры 90-й отдельного специального Поискового батальона уже начали разыскивать родных погибших лётчиков. Пилота Владимира Ускова и стрелка-радиста Александра Белякова. Если никого найти не удастся, найденные останки с почестями будут захоронены на военном мемориале недалеко от места падения самолета. Имена советских летчиков-героев будут выбиты на гранитной плите.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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