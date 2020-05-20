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ВОЗ объявила о новом антирекорде в ситуации с COVID-19

19:24
  • среда
  • 20 мая 2020

Зафиксировано самое большое число заболевших

Всемирная организация здравоохранения объявила о новом антирекорде в ситуации с COVID-19. По данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это самое большое число заболевших с начала пандемии.
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"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тысяч новых случаев. Это самая большая цифра за один день с начала пандемии. Практически две трети этих случаев приходятся на 4 страны", - заявил на брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус также отметил обеспокоенность организации обстановкой в странах со средним и низким уровнем дохода населения. Число случаев COVID-19  на этих территориях продолжает расти.

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