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Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную помощь

22:12
  • среда
  • 20 мая 2020

Президент дал распоряжения профильным ведомствам

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в Дагестане. По последним данным, там 3 тысячи 643 подтвержденных случаев "Ковид-19", скончались 36 человек. Владимир Путин в среду дал ряд распоряжений профильным ведомствам. Правительству поручено обеспечить оказание финансовой помощи республике  для реализации мер по борьбе с распространением инфекции. Перед Минздравом поставлена задача разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий для улучшения эпидемиологической ситуации. МЧС должно организовать масштабную санитарную обработку территории республики. А Минобороны - построить с использованием быстровозводимых сооружений инфекционный медцентр на 200 коек.  Постоянный мониторинг должен вести Роспотребнадзор.

Подробнее - в репортаже Петра Вершинина

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