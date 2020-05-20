Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную помощь

Президент дал распоряжения профильным ведомствам

Сложная ситуация с коронавирусом складывается в Дагестане. По последним данным, там 3 тысячи 643 подтвержденных случаев "Ковид-19", скончались 36 человек. Владимир Путин в среду дал ряд распоряжений профильным ведомствам. Правительству поручено обеспечить оказание финансовой помощи республике для реализации мер по борьбе с распространением инфекции. Перед Минздравом поставлена задача разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий для улучшения эпидемиологической ситуации. МЧС должно организовать масштабную санитарную обработку территории республики. А Минобороны - построить с использованием быстровозводимых сооружений инфекционный медцентр на 200 коек. Постоянный мониторинг должен вести Роспотребнадзор.

Подробнее - в репортаже Петра Вершинина

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