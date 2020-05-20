Постпред России при ООН обратился к Израилю и Палестине

Ситуация в регионе снова осложнилась

Россия призывает Палестину и Израиль избегать шагов, угрожающих двугосударственному решению ближневосточной проблемы. Об этом заявил наш постоянный представитель при ООН Василий Небензя, передает "ТВ Центр".

В своём выступлении на заседании Совета Безопасности, которое прошло в режиме видео-конференции, он также заявил, что Москва не видит альтернативы мирному сосуществованию Палестины и Израиля. Как член ближневосточного квартета, Россия может провести встречу с участием стран региона. Эту же готовность в беседе по телефону со своим израильским коллегой подтвердил и глава нашего МИД Сергей Лавров.

Ситуация в регионе вновь осложнилась, после того как 17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ минувшим вечером президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США.

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