Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе курортов

Они действуют в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе российских курортов и санаториев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Воспользоваться услугами этих учреждений смогут только граждане, представившие отрицательные тесты на коронавирус. Сделаны они должны быть не позднее, чем за 2 дня до выезда. Руководителям самих куротных учреждений запрещается допускать к работе сотрудников без справок об отсутствии COVID-19.

Расселять в санаториях, домах отдыха и отелях следует по одному человеку в номер. Исключение составляют семьи, отмечается в опубликованном ведомством документе. Ограничить контакты отдыхающих рекомендуется и во время приема пищи: следует организовать питание по номерам либо по системе заказов.

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