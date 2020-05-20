США оценили ущерб миру от пандемии

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что пандемия нанесла в мире ущерб на сумму до 9 триллионов долларов

За минувшие сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. И это самая большая цифра с начала пандемии. Об этом сообщил глава ВОЗ. Особую озабоченность Организации вызывает рост числа заболевших в развивающихся странах. Тем временем общее число инфицированных в мире приближается к пяти миллионам. И новые случаи фиксируют даже там, где эпидемию, казалось бы, остановили.

Перед тем, как войти в зал парламента, у журналистов проверяют наличие теста на коронавирус. Пресс-конференции проводятся по видеосвязи, а количество мест ограничено. После 78-дневного карантина Китайский парламент начинает свою ежегодную сессию, в тот момент, когда один из городов на северо-востоке страны оказался закрытым. Там зафиксировано 19 новых случаев коронавируса. Откуда он там взялся, неясно. Впрочем, масштабы не столь велики по сравнению с тем, что Китай уже пережил. И сейчас на повестке - стимулирующие меры для экономики, пострадавшей от коронавируса, да ещё и ухудшение отношений с США. Те обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах эпидемии. В среду на брифинге госсекретарь США рассказал, что страна оценивает ущерб миру от действий Китая в связи с коронавирусом в 9 триллионов долларов. Кроме этого, Майк Помпео был возмущен тем, что КНР препятствует проведению расследования начала пандемии на своей территории, передает "ТВ Центр".

Кажется, нервы у американских чиновников, действительно, на пределе. В США более полутора миллиона заболевших, умерших более 90 тысяч – это по официальной статистике. Но журналисты считают, что эти цифры сильно занижены. В Европе в лидерах по количеству погибших на тысячу человек Швеция, где власти решили не закрывать общественные места. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за сутки в мире вирусом заразились 106 тысяч человек. Это самое большое количество с начала пандемии.

"Мы очень обеспокоены ростом числа случаев заболевания в странах с низким и средним уровнем дохода. В Ассамблее обозначили свою главную цель - пресечение передачи инфекции, спасение жизней и восстановление средств к существованию. Кроме того, ВОЗ оказывает поддержку государствам-членам в обеспечении поставок. Важно, чтобы они оставались открытыми, чтобы медицинские поставки доезжали до медицинских работников и пациентов", - отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейсус.

Как и тест-системы, которые так давно ждут в Великобритании. И вот премьер Борис Джонсон наконец сообщил, что к началу лета начнется массовое тестирование на вирус всей страны.

Пока в мире разрабатывают и проводят тесты, французские кинологи тренируют псов выявлять новых больных с коронавирусом. Все материалы для научного эксперимента им предоставили инфекционные отделения страны.

В этот сложный период животные пришли на помощь человечеству. В Уэльсе лама Макс посещает жителей с запасами продовольствия, чтобы люди лишний раз не выходили в магазин. Конечно, ламу сопровождает хозяин фермы, которая перестала приносить доход. На что только не идут предприниматели по всему миру, чтобы подстроиться под жизнь после эпидемии.

В итальянских кафе и ресторанах – новое бесконтактное меню. Работает с помощью штрих-кода, нажал – и список блюд появился на экране телефона. Японские бары дезинфицируют посетителей прямо на входе. А в центре каждого столика поставили защитный экран. Американские пабы закупили антикоронавирусные столы. В Нью-Йоркском парке устали бороться с ковидиотами и начертили на траве круги изоляции. Больше никаких прикосновений в лифтах. Вместо кнопок, в торговом центре Бангкока установили специальные педали.

Робот патрулирует парки Сингапура. Он просит людей соблюдать социальную дистанцию. Он должен был быть пастухом для отар овец, а теперь следит за нарушителями самоизоляции.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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