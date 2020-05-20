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В дома жителей Подмосковья вернули тепло

20:28
  • среда
  • 20 мая 2020

Отопление включили и на социальных объектах

В домах жителей Подмосковья снова станет тепло – по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева включили отопление. Котельным требуются сутки для запуска, также необходимо некоторое время, чтобы наполнить систему, уточнили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.
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"В связи с холодными погодными условиями, ставшими причиной обращения жителей в администрации муниципалитетов, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры, возобновить работу централизованных систем отопления", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, при наличии жалоб на нарушение температурных режимов в помещениях энергетики будут "в ручном режиме" в срочном порядке запускать систему центрального отопления. Это касается как жилого фонда, так и действующих социальных объектов. Всем службам поручено обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения, подчеркнули в областном минэнерго.

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В дома жителей Подмосковья вернули тепло
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