Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел из США

С-17 стартовал с военной базы Чарлстон

Первая партия из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких отправилась в Россию из США. Военно-транспортный самолет С-17 вылетел в Москву с военной базы Чарлстон в штате Южная Каролина.

"Америка молится и желает всего наилучшего россиянам, которые страдают в эти трудные времена", - заявили в Совете национальной безопасности при Белом доме. Видео, на котором военнослужащие грузят на борт самолета аппараты ИВЛ, опубликовано в Twitter

"Да, я могу подтвердить, что самолет с аппаратами ИВЛ для россиян вылетел. Мы с гордостью помогаем россиянам бороться с этим кризисом, причиной которого стал коронавирус", - приводит ТАСС слова своего источника в американском Агентстве по международному развитию (USAID).

Ккогда именно самолет с грузом помощи прилетит в российскую столицу, не уточняется. Вторая партия - 150 аппаратов ИВЛ – отправится в Россию 26 мая. Общая стоимость аппаратуры и доставки составит 4,7 миллиона долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"