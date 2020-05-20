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Самолет с первой партией аппаратов ИВЛ для России вылетел из США

20:54
  • среда
  • 20 мая 2020

С-17 стартовал с военной базы Чарлстон

Первая партия из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких отправилась в Россию из США. Военно-транспортный самолет С-17 вылетел в Москву с военной базы Чарлстон в штате Южная Каролина.
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"Америка молится и желает всего наилучшего россиянам, которые страдают в эти трудные времена", - заявили в Совете национальной безопасности при Белом доме. Видео, на котором военнослужащие грузят на борт самолета аппараты ИВЛ, опубликовано в Twitter

"Да, я могу подтвердить, что самолет с аппаратами ИВЛ для россиян вылетел. Мы с гордостью помогаем россиянам бороться с этим кризисом, причиной которого стал коронавирус", - приводит ТАСС слова своего источника в американском Агентстве по международному развитию (USAID).

Ккогда именно самолет с грузом помощи прилетит в российскую столицу, не уточняется.  Вторая партия - 150 аппаратов ИВЛ – отправится в Россию 26 мая. Общая стоимость аппаратуры и доставки составит 4,7 миллиона долларов.

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