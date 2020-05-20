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Генпрокурора Украины обязали начать расследование по делу Байдена

21:29
  • среда
  • 20 мая 2020

Требование выдвинул суд Киева

Генпрокурора Украины обязали активизировать действия в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Офис должен начать досудебное расследование по факту возможного вмешательства американского гражданина в работу бывшего генпрокурора Незалежной Виктора Шокина. Определение суда Киева опубликовано в Едином реестре судебных решений.
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Судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк принял решение на основании жалобы защиты Шокина на "бездеятельность офиса генпрокурора". Кроме того, в производстве должно быть указано, что главный подозреваемый - бывший вице-президент США Джо Байден, а не "неустановленный гражданин США", сообщает издание "Гордон".

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. В январе 2018 года Байден рассказал в интервью одному из телеканалов, как в обмен на гарантии кредита в 1 миллиард долларов он потребовал, чтобы президент Петр Порошенко уволил Шокина.

Подтвердить эту версию должна аудиозапись разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко с Байденом и экс- госсекретарем США Джоном Керри. Ее обнародовал 19 мая внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач. На одной из записей американский чиновник призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генпрокурора Шокина".

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