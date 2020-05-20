Роспотребнадзор назвал критерии для снятия введенных из-за COVID-19 ограничений

Все регионы должны пройти три этапа

В Роспотребнадзоре назвали главный критерий для снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это коэффициент распространения инфекции. Он рассчитывается из соотношения числа новых случаев заражения COVID-19 за последние четыре дня с количеством за предыдущие четыре дня.

"В своих рекомендациях Роспотребнадзор учитывает мировой опыт. Главное отличие от общемировой практики – коэффициент распространения инфекции у нас рассчитывается более точно: из данных за четыре дня, а не за две недели, как это принято в целом в мире", – пояснил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

Эксперт выступил на конференции "Выход из пандемии. Как Россия и мир возвращаются к нормальной жизни". Горелов подчеркнул, что российские меры по постепенной отмене ограничений соответствуют лучшим мировым практикам. В частности, при снятии барьеров учитывается положение дел на конкретной территории. Специалист напомнил, что 11 мая были сняты федеральные ограничения, и теперь губернатор принимает решение о снятии в своем регионе по рекомендации главного санитарного врача.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что в каждом регионе запреты будут сниматься в три этапа. Первый – разрешение заниматься спортом на улице и гулять на свежем воздухе, открытие некоторых непродовольственных магазинов. На втором – прогулки с членами семьи, открытие кафе с ограничением количества посетителей, возобновление занятий в школах и вузах. Третий этап – открытие парков и зон отдыха, магазинов и объектов общепита без ограничений. Во всех трех этапах необходимо соблюдать санитарные правила – социальную дистанцию и масочный режим.

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