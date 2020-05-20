Задержан возможный преемник главаря ИГ

Арест был произведен на основании достоверной информации

Иракская разведка в среду распространила сообщение о задержании возможного преемника убитого главаря группировки "Исламское государство" (террористическая организация запрещена на территории России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Сегодня был арестован террорист Абдель Насер Кардаш, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади, - приводят СМИ заявление иракской разведки.

Ранее Пентагон поделился деталями уничтожения аль-Багдади. Американское оборонное ведомство показало рассекреченные кадры операции спецназа.

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