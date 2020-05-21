"Второй Зеленский": на Украине готовят "темную лошадку" к выборам президента

У Порошенко и Зеленского победить на предстоящих выборах шансов мало, считает эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политическую ситуацию на Украине. Понесет ли бывший президент страны Петр Порошенко ответственность хотя бы по одному из почти двух десятков уголовных дел, возбужденных в отношении него на родине? Возможно ли возвращение экс-президента страны в большую политику? И каковы шансы Владимира Зеленского переизбраться на второй срок? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Если год назад считалось, что у Порошенко нет никаких шансов вернуться в большую политику, то сейчас он называется возможным кандидатом в следующие президенты Украины. Те избиратели, которые ушли от Порошенко к Зеленскому, сейчас возвращаются от Зеленского к Порошенко. Не думаю, что у них обоих есть перспективы, скорее, это будет "темная лошадка" – "второй Зеленский". Мы еще не знаем кто, нам покажут перед самыми выборами", - сказал эксперт.

Полный комментарий Ищенко смотрите в видео.

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