В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв в столице выросло до 1794

В Москве скончались еще 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее число жертв в столице достигло 1 тысяча 794.

По данным на 20 мая, за сутки в России было выявлено 8 тысяч 764 новых случая заболевания. Всего в стране - 308 тысяч 705 подтвержденных диагнозов. От осложнений, вызванных коронавирусом, минувшим днем скончались 135 человек. Число выздоровевших за сутки впервые превысило количество выявленных случаев инфицирования и составило 9 тысяч 262.

В Москве зафиксировано 2 тысячи 699 заболевших COVID-19, сутками ранее скончались 75 человек с коронавирусом и сопутствующими болезнями. Из больниц выписаны 5 тысяч 440 пациентов - вдвое больше чем днем ранее. А за весь период выздоровели почти 37 тысяч человек.

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