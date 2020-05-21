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"Не май месяц": когда в Москву вернется тепло

08:33
  • четверг
  • 21 мая 2020

Нужно потерпеть еще несколько дней

В Москве в ближайшие дни вернется апрельская погода, температура воздуха будет ниже нормы на 6-7 градусов.
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Глубокий циклон принес холодные воздушные массы из приполярных районов в Центральную Россию, объяснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть такое выражение "закрой окно, не май месяц", вот сейчас такая ситуация. Мы находимся не в майской погоде, а в погоде первой половины апреля", - отметил синоптик.

Ближайшие три дня – с четверга по субботу – будут самыми холодными днями. Днем температура не поднимется выше +9 градусов, пройдет небольшой дождь. С понедельника, 25 мая, в Москву начнет возвращаться теплая погода, передает "Газета.Ru".

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