"Не май месяц": когда в Москву вернется тепло

Нужно потерпеть еще несколько дней

В Москве в ближайшие дни вернется апрельская погода, температура воздуха будет ниже нормы на 6-7 градусов.

Глубокий циклон принес холодные воздушные массы из приполярных районов в Центральную Россию, объяснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Есть такое выражение "закрой окно, не май месяц", вот сейчас такая ситуация. Мы находимся не в майской погоде, а в погоде первой половины апреля", - отметил синоптик.

Ближайшие три дня – с четверга по субботу – будут самыми холодными днями. Днем температура не поднимется выше +9 градусов, пройдет небольшой дождь. С понедельника, 25 мая, в Москву начнет возвращаться теплая погода, передает "Газета.Ru".

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