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ВОЗ предупредила о второй волне коронавируса и призвала не расслабляться

08:25
  • четверг
  • 21 мая 2020

Опасность еще не миновала

Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что опасность пандемии коронавируса не миновала и вторая волна заболевания возможна. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Очень важно, чтобы все население понимало, что опасность не прошла, риск не прошел. Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможна и вторая волна", - сказала она в эфире "Россия24".

Вуйнович уверена, что распространение коронавируса не удастся остановить, пока он не пройдет по всем уголкам мира. По ее словам, Россия сразу начала предпринимать меры, которые в итоги помогли замедлить болезнь и уменьшить уровень смертности.

По данным на утро 21 мая, число заболевших коронавирусом в мире превысило 5 миллионов человек. Скончались почти 330 тысяч зараженных. В России выявлено больше 308 тысячи заболевших.

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