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Более 40 тысяч москвичей получают повышенное пособие по безработице

08:21
  • четверг
  • 21 мая 2020

Им помогают в период эпидемии COVID-19

Более 40,5 тысячи москвичей получают повышенное пособие по безработице, рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Минтруд допустил рост числа безработных в 1,5 раза после пандемии

Вместе с федеральным пособием размер компенсации для безработных составляет 19 500 рублей.

"Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу", - цитирует Ракову РИА Новости.

По ее словам, безработные горожане могут дистанционно обратиться в Центры занятости населения, а также получить доступ к базе вакансий и курсам переквалификации. 

Сейчас в Москве насчитывается 128 тысяч безработных, которые встали на учет. 

Чтобы признать себя безработным, можно подать заявку на портале mos.ru и сайте Центра занятости населения "Моя работа". 

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