"Хороша": Галкин не сдержал эмоций при виде кокетливой Пугачевой

Новое видео с Примадонной

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором певица Алла Пугачева дефилирует во дворе своего загородного дома под музыку из фильма "Красотка".

Кокетливо улыбаясь, Пугачева идет на камеру легкой походкой, останавливается и игриво хлопает себя по бедру, потом бежит, делая вид, будто пытается поймать Галкина. Через секунду она машет в камеру и посылает воздушный поцелуй.

Стройная, стильно одетая, с распущенными волосами - Максим Галкин не смог сдержать эмоций при виде жены. "Хороша!" - написал он. С ним согласились Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Яна Рудковская, Игорь Николаев и другие друзья звездной пары.

- Звезда! Аллочка, мы соскучились! Как давно мы не виделись! - написала Марина Юдашкина.

- Ну, что сказать - девчушка, - прокомментировала Эвелина Бледанс.

- Боже, как Алла Борисовна прекрасна.

- Шикарная женщина, которая поет.

- Какая она солнечная.

Недавно Пугачева попала в забавное видео Галкина, где он поет в костюме Бэтмена о тяготах самоизоляции.

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