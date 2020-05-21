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"Хороша": Галкин не сдержал эмоций при виде кокетливой Пугачевой

08:54
  • четверг
  • 21 мая 2020

Новое видео с Примадонной

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором певица Алла Пугачева дефилирует во дворе своего загородного дома под музыку из фильма "Красотка". 
"Кабацкие пляски" детей Пугачевой и Галкина попали на видео

Кокетливо улыбаясь, Пугачева идет на камеру легкой походкой, останавливается и игриво хлопает себя по бедру, потом бежит, делая вид, будто пытается поймать Галкина. Через секунду она машет в камеру и посылает воздушный поцелуй.

Стройная, стильно одетая, с распущенными волосами - Максим Галкин не смог сдержать эмоций при виде жены. "Хороша!" - написал он. С ним согласились Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Яна Рудковская, Игорь Николаев и другие друзья звездной пары. 

- Звезда! Аллочка, мы соскучились! Как давно мы не виделись! - написала Марина Юдашкина. 

- Ну, что сказать - девчушка, - прокомментировала Эвелина Бледанс. 

- Боже, как Алла Борисовна прекрасна. 

- Шикарная женщина, которая поет. 

- Какая она солнечная. 

Недавно Пугачева попала в забавное видео Галкина, где он поет в костюме Бэтмена о тяготах самоизоляции. 

 

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