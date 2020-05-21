"Хороша": Галкин не сдержал эмоций при виде кокетливой Пугачевой

Новое видео с Примадонной
Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором певица Алла Пугачева дефилирует во дворе своего загородного дома под музыку из фильма "Красотка".
Кокетливо улыбаясь, Пугачева идет на камеру легкой походкой, останавливается и игриво хлопает себя по бедру, потом бежит, делая вид, будто пытается поймать Галкина. Через секунду она машет в камеру и посылает воздушный поцелуй.
Стройная, стильно одетая, с распущенными волосами - Максим Галкин не смог сдержать эмоций при виде жены. "Хороша!" - написал он. С ним согласились Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Яна Рудковская, Игорь Николаев и другие друзья звездной пары.
- Звезда! Аллочка, мы соскучились! Как давно мы не виделись! - написала Марина Юдашкина.
- Ну, что сказать - девчушка, - прокомментировала Эвелина Бледанс.
- Боже, как Алла Борисовна прекрасна.
- Шикарная женщина, которая поет.
- Какая она солнечная.
Недавно Пугачева попала в забавное видео Галкина, где он поет в костюме Бэтмена о тяготах самоизоляции.
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