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Певица Согдиана сменила образ, но поклонники не оценили

08:55
  • четверг
  • 21 мая 2020

Девушка сходила в салон красоты

Певица Согдиана, сидя в самоизоляции, решилась на кардинальную смену образа – девушка перекрасилась. Фото нового цвета волос она выложила в своем инстаграме.

"Когда однообразие самоизоляции начинает напрягать, хочется чего-то поменять", - написала артистка в соцсети, спросив у подписчиков, нравится ли им ее новый образ.

Большинство поклонников честно признались, что с темными волосами Согдиане было лучше. Кто-то и вовсе предположил, что девушка надела парик (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Похож на парик. Темные лучше.

Чёрный цвет было лучше.

Нет черный цвет волос лучше.

Нет прежние волосы вам больше идут.

Вам больше чёрный цвет волос идёт.

Другие поклонники новый образ певицы поддержали, пишут argumenti.ru.

На фотографии, опубликованной в инстаграме, видно, что Согдиана ради преображения, видимо, посетила салон красоты. Однако в подписи к фото она оставила следующее послание: "#Несалон, #насдвое, #всеправиласоблюдены".

Напоминаем, что до 31 мая в Москве действует режим самоизоляции, из дома можно выходить в исключительных случаях. Работу возобновили только промышленные и строительные организации.

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