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Кот напал на ветеринара в попытке спасти собаку от укола (видео)

09:13
  • четверг
  • 21 мая 2020

Он решил, что его друг в опасности

В перуанской ветеринарной клинике кот напал на врача, пытаясь защитить пса от прививки.

Курьезный случай произошел в столице Петру – Лиме. На видео можно заметить, как кот сначала наблюдает за медицинскими манипуляциями над своим четвероногим другом, которому явно не по душе происходящее, а затем бросается на врача и кусает его за ногу.

От неожиданности и боли ветврач схватился за ногу, а кот выбежал из процедурной и спрятался за стеклянной дверью, пишет газета "Известия".

Местные СМИ утверждают, что кот и собака принадлежат женщине, которая помогала врачу удерживать пса.

"Животные невероятные, я уверен, что кот подумал, что псу причиняют боль, и поэтому хотел защитить его", - написали пользователи в комментариях под видео.

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